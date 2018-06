Berlin (AFP) Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ist neuer Präsident des Bundesrates. Die Länderkammer wählte den Wiesbadener Regierungschef am Freitag turnusgemäß zum Nachfolger des bisherigen Präsidenten, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Bouffier wird sein Amt am 1. November antreten und dann für zwölf Monate an der Spitze der Länderkammer stehen.

