Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ein Angebot für eine Drohnen-Mission der Bundeswehr in der Ostukraine vorgelegt. Allerdings müssten noch politische und rechtliche Fragen geklärt werden, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Freitag in Berlin. Bei der Mission geht es um Unterstützung für die OSZE bei der Überwachung der russisch-ukrainischen Grenze.

