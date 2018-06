Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ein Angebot für einen Beobachtereinsatz der Bundeswehr in der Ostukraine vorgelegt. Wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag sagte, wurde der Vorschlag am Donnerstag abgegeben. In dem Angebot werde unter anderem die Einschätzung geäußert, dass für einen möglichen Einsatz von Beobachtern "wegen der Sicherheitslage vor Ort eine militärische Komponente nötig" sei. Demnach erfordert der Einsatz ein Bundestagsmandat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.