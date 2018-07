Berlin (AFP) Chinas Regierungschef Li Keqiang hat bei seinem Besuch in Berlin eine Einmischung anderer Staaten in das Geschehen in Hongkong zurückgewiesen. Das Thema gehöre "zur Innenpolitik Chinas", sagte Li am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Alle Länder müssten "diese Souveränität respektieren. Das ist die internationale Norm". Merkel betonte, sie hoffe auf einen weiterhin friedlichen Verlauf der Demonstrationen und "dass man dann auch Lösungen findet, die die Bevölkerung in Hongkong zufriedenstellen".

