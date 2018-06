Leipzig (AFP) Der ehemalige MDR-Intendant Udo Reiter ist tot. Der 70-Jährige sei am Freitagvormittag leblos in seinem Haus in Gottscheina bei Leipzig gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Details nannte er nicht.

