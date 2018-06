Düsseldorf (AFP) Versicherungskauffrauen verdienen brutto monatlich im Durchschnitt 1148 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen. Von 20 untersuchten Berufen sei der Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern dort am größten, teilte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) am Freitag in Düsseldorf mit.

