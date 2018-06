Frankfurt/Main (AFP) Im ersten deutschen Prozess gegen ein mutmaßliches IS-Mitglied hat der Angeklagte gestanden, sich der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) angeschlossen und an Kämpfen in Syrien teilgenommen zu haben. In einer von seinem Anwalt Mutlu Günal am Freitag vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main verlesenen Erklärung räumte Kreshnik B. ein, im Sommer 2013 nach Syrien gegangen zu sein. Er begründete dies damit, dass er gegen das Regime des syrischen Machthabers Baschar al-Assad habe kämpfen wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.