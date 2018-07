Berlin (AFP) Der US-Internetkonzern Google hat in den vergangenen fünf Monaten europaweit knapp 42 Prozent der Anträge auf Löschung von Ergebnissen aus seiner Suchmaschine stattgegeben. Insgesamt seien seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) im Mai rund 145.000 Löschanfragen eingegangen, wie aus dem am Freitag veröffentlichen Transparenzbericht Googles hervorgeht. Mehr als 58 Prozent der in europäischen Ländern gestellten Löschersuche wurden demnach abgelehnt.

