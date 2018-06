Berlin (AFP) Ein 2012 in Pakistan entführter deutscher Mitarbeiter der Welthungerhilfe ist wieder frei. Wie die "Bild"-Zeitung vorab aus ihrer Samstagsausgabe berichtete, wurde Bernd M. in der Nähe einer Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul deutschen Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) übergeben. Das Auswärtige Amt bestätigte die Freilassung eines deutschen Staatsangehörigen, wollte sich zu dessen Identität aber nicht äußern.

