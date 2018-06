Suruc (AFP) Die kurdischen Milizen in Kobane haben einen schweren Rückschlag erlitten und ihr Hauptquartier nach erbitterten Gefechten an die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) verloren. Inzwischen kontrollierten die Islamisten 40 Prozent der nordsyrischen Grenzstadt und stünden kurz davor, die verbliebenen Kurdenkämpfer "vollständig zu umzingeln", berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Der UN-Sondergesandte für Syrien befürchtet ein "Massaker" an den eingekesselten Zivilisten.

