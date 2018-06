Luxemburg (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sieht bei der EU-Datenschutzreform Fortschritte und hofft auf einen Abschluss im kommenden Jahr. "Ich finde, dass in den letzten Wochen sehr viel Bewegung in diese Verhandlungen gekommen ist", sagte Maas beim Treffen der EU-Justizminister am Freitag in Luxemburg. "Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns auch gelingen wird, im nächsten Jahr dieses Projekt abzuschließen." Ein einheitliches Datenschutzniveau sei sowohl für die Wirtschaft als auch für den Schutz der Verbraucher wichtig.

