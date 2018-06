Skopje (AFP) Ein möglicherweise an Ebola erkrankter Brite ist am Donnerstag in einem Krankenhaus in Mazedonien verstorben. Ob der Mann tatsächlich von dem Virus infiziert war, stehe zwar noch nicht fest, aber seine Symptome deuteten darauf hin, teilte das mazedonische Gesundheitsministerium am Abend mit. Die Proben würden von einem Labor in Deutschland untersucht, das seine Ergebnisse innerhalb von 48 Stunden liefern werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.