Berlin (AFP) Die Mütterrente sowie die Rente mit 63 führen in Verbindung mit der zum 1. Juli erfolgten Rentenerhöhung zu einem Abbau der Nachhaltigkeitsrücklage der Versicherung. Das teilte die Deutsche Rentenversicherung Bund am Freitag in Berlin mit. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnte vor diesem Hintergrund vor einer Senkung der Rentenbeiträge zum Jahreswechsel.

