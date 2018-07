Berlin (AFP) Die Wüstenstrom-Initiative Desertec steht nach Angaben ihres Sprechers Klaus Schmidtke keineswegs vor dem Aus, sondern hat lediglich ihre Zielsetzung geändert. Inhaltlich seien sich die Gesellschafter der Initiative "im Klaren"; die Arbeit solle künftig schwerpunktmäßig in "Fokusländern" wie Marokko, Ägypten, Saudi-Arabien und der Türkei stattfinden, sagte Schmidtke dem Online-Magazin "Klimaretter". Desertec sei eine "Erfolgsgeschichte", das sei am Ausbau der erneuerbaren Energien in Nordafrika und im Nahen Osten zu sehen. Im Jahr 2000 sei dort knapp ein Gigawatt Leistung aus Erneuerbaren erreicht worden, aktuell seien es drei Gigawatt, 2020 würden 35 Gigawatt erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.