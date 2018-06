Berlin (AFP) Die Deutsche Telekom steigt in den Markt mit vernetzten Autos ein. Zusammen mit dem Mobilfunkbetreiber China Mobile gründet die Telekom ein Unternehmen, wie der Bonner Konzern am Freitag mitteilte. Anlässlich der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin unterzeichneten die Vorstände beider Unternehmen eine entsprechende Vereinbarung.

