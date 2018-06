Berlin (AFP) Während in Berlin die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen laufen, sorgen Berichte über die Festnahme einer Mitarbeiterin der Wochenzeitung "Zeit" für Aufregung: Eine Sprecherin von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die Berichterstattung des Blattes über die Festnahme einer chinesischen Mitarbeiterin des Korrespondentenbüros in Peking am Freitag eine "durchaus bedenkliche Nachricht". Die Bundesregierung erwarte, "dass die Vorwürfe rasch aufgeklärt werden", sagte die Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz weiter.

