Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am 26. Oktober bekanntgeben, welche großen Banken in der Eurozone die neuen Stresstests bestanden haben und welche nicht. Die Ergebnisse würden um 12.00 Uhr veröffentlicht, teilte die EZB am Freitag mit. Am gleichen Tag werde auch die Europäische Bankenaufsicht EBA ihre Resultate publik machen.

