Paris (AFP) Die französische Nationalversammlung hat für die Senkung des Anteils der Atomkraft an der Stromproduktion von derzeit 75 auf 50 Prozent im Jahr 2025 votiert. Die Abgeordneten stimmten am Freitag für den ersten Artikel eines neuen Energiewende-Gesetzes, in dem die von Staatschef François Hollande versprochene Atomstrom-Reduzierung festgeschrieben ist. Festgehalten sind auch die Ziele, den Energieverbrauch in Frankreich bis 2050 um 50 Prozent zu senken und den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu reduzieren.

