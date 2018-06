Amsterdam (dpa) - Mit viel Glück haben die Niederlande und Italien Blamagen in der EM-Qualifikation verhindert. Gegen die vom ehemaligen Bundestrainer Berti Vogts prima eingestellten Gäste aus Aserbaidschan zitterten sich die Italiener in Palermo zu einem 2:1 (1:0).

Im Blickpunkt stand Giorgio Chiellini, der gleich alle drei Tore erzielte. Turins Abwehrspieler brachte die Azzurri kurz vor der Pause zunächst in Führung. In der 76. Minute unterlief ihm dann ein Eigentor, ehe er sechs Minuten später die Verhältnisse wieder zurechtrückte und seinen Trainer Antonio Conte jubeln ließ.

In Amsterdam brachte Schalkes Klaas-Jan Huntelaar die Niederländer gegen Kasachstan beim 3:1 (0:1) wieder auf Kurs. Sechs Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der Stürmer in der 62. Minute das 1:1. Wenig später musste Kasachstans Baurschan Dscholtschijew mit Rot vom Platz. Ibrahim Afellay (82.) und Robin van Persie (89.) sorgten dann für die weiteren Tore und verhinderten den Fehlstart. Renat Abdulin (17.) hatte mit einem Kopfballtor aus sechs Metern für die Führung des Underdogs gesorgt. Die Handschrift von Bondscoach Guus Hiddink war noch nicht zu erkennen. Doch nach der 0:2-Auftaktpleite in Tschechien gab es diesmal wenigstens einen Sieg.

Weil sich die Tschechen in Gruppe A in der Türkei sich mit 2:1 durchsetzten, war der Sieg für Oranje um Bayern-Star Arjen Robben enorm wichtig. Im dritten Gruppenspiel erkämpfte sich Island ein 3:0 in Lettland. HSV-Profi Artjoms Rudņevs musste beim Verlierer mit Gelb-Rot vom Platz.

Auch die anderen WM-Teilnehmer gaben sich keine Blöße. Belgien feierte gegen Andorra einen standesgemäßen 6:0-Erfolg. Der Wolfsburger Kevin de Bruyne (31./34.) glänzte beim Heimsieg gleich als zweifacher Torschütze. Bosnien-Herzegowina erkämpfte sich in Wales ein torloses Unentschieden. Israel setzte sich in dritten Spiel der Gruppe B mit 2:1 auf Zypern durch.

De Bruynes Teamkollege Ivica Olic (36.) sorgte für die Kroaten im Spiel der Italien-Gruppe für den 1:0-Siegtreffer. Die Kroaten haben genau wie die Italiener sechs Punkte gesammelt. Norwegen setzte sich auf Malta mit 3:0 durch.