Clacton-on-Sea (AFP) Die EU-feindliche britische Ukip-Partei zieht erstmals ins britische Unterhaus ein: Bei einer Nachwahl in Clacton-on-Sea setzte sich der Ukip-Kandidat Douglas Carswell mit 60 Prozent der Stimmen durch, wie aus dem in der Nacht zum Freitag bekannt gegebenen Ergebnis hervorgeht. Carswell war Ende August aus der in London regierenden Konservativen Partei von Premierminister David Cameron ausgetreten, für die er bislang im Parlament saß.

