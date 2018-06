Umag (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben einen Tag nach dem Remis gegen Vizeweltmeister Serbien in ihrem zweiten Spiel beim Croatia Cup in Umag den ersten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Heine Jensen setzte sich gegen Gastgeber Kroatien souverän mit 26:20 (10:10) durch und hat nun sogar den Turniersieg selbst in der Hand.

Letzter Gegner ist am Samstag (14.00 Uhr) der WM-Vierte Polen, der gegen die Serbinnen 27:25 gewann. Deutschland reicht damit ein Unentschieden zum Triumph beim Croatia Cup. "Das war sehr positiv", sagte Jensen, "als Kroatien noch einmal ein bisschen aufgekommen ist, haben wir es geschafft, wieder die Ruhe zu finden. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Damit können wir weiterarbeiten. Wir haben noch immer Kleinigkeiten in Abwehr und Angriff, die wir verbessern müssen."

Rechtsaußen Svenja Huber vom Thüringer HC, die am Donnerstag in der Schlussminute mit zwei Treffern den Punkt gegen Serbien gerettet hatte, war mit sieben Treffern beste deutsche Werferin. Die Leipzigern Anne Müller traf fünfmal. Ein starker Rückhalt war die Leipziger Torfrau Katja Schülke, die 19 Bälle parierte. Bei den Kroatinnen war Maja Sokac siebenmal erfolgreich.

Das Vier-Nationen-Turnier gilt als Härtetest für die Europameisterschaft (7. bis 21. Dezember) in Kroatien. Jensen kann erstmals seit mehr als einem Jahr seine Bestbesetzung aufbieten.