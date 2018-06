Rom (AFP) Bei einer Sturzflut in der norditalienischen Küstenstadt Genua ist in der Nacht zum Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Rettungskräfte entdeckten die Leiche eines 57-jährigen Mannes in der Innenstadt, wo ein heftiger Gewitterregen die Straßen überschwemmt hatte, wie die Lokalzeitungen berichteten. Das Wasser stand dort zwei Meter hoch. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie reißende Sturzbäche Autos fortrissen, Bäume entwurzelten, Strommasten umknickten und eine dicke Schicht aus Schlamm und Abfall hinterließen.

