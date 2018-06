Kobane (dpa) - Die Terrormiliz Islamischer Staat drängt die kurdischen Kämpfer in der Grenzstadt Kobane immer weiter in die Enge. Trotz erbitterter Gegenwehr und US-Luftangriffen konnten die Dschihadisten im Häuserkampf weitere Viertel der Stadt erobern. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, die als grausam bekannten IS-Milizen kontrollierten bereits ein Drittel der Ortschaft. Die EU-Innenminister vereinbarten in Luxemburg, künftig verstärkt gewaltbereite Europäer, die sich etwa der IS-Terrormiliz anschließen wollen, an den Außengrenzen der EU zu stoppen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.