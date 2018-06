Los Angeles (dpa) - Schauspielerin Gwyneth Paltrow (42) hat es bei einer Spendengala für US-Präsident Barack Obama (53) Medienberichten zufolge fast die Sprache verschlagen.

"Sie sind so attraktiv, dass ich gar nicht ordentlich reden kann", sagte sie den US-Berichten zufolge am Donnerstag auf der Party in ihrem Garten. "Ich bin einer ihrer größten Fans, wenn nicht der Größte."

Der Hollywood-Star empfing auf seinem Anwesen in Los Angeles rund 200 Unterstützer der Demokratischen Partei. Der Präsident und andere hochrangige Politiker sammeln wenige Wochen vor der US-Kongresswahl kräftig Spenden für ihre Parteien.