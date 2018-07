Genf (AFP) Die Gefechte rivalisierender Milizen in Libyen haben nach UN-Angaben 287.000 Menschen in die Flucht getrieben. Ein Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR teilte am Freitag in Genf mit, allein in den vergangenen drei Wochen seien etwa 100.000 Menschen aus Warschefana, einem Vorort der Hauptstadt Tripolis, geflohen. Schätzungsweise weitere 15.000 Flüchtlinge seien aus der östlichen Stadt Bengasi vertrieben worden, sagte der Sprecher Adrian Edwards.

