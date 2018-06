Bergamo (dpa) - Doppelt hält besser: Michelle Hunziker hat ihrem Verlobten Tomaso Trussardi gleich zweimal das Ja-Wort gegeben. Bei der Zeremonie in Bergamo musste die frühere "Wetten, dass..?"-Moderatorin ihre Antwort auf die alles entscheidende Frage von Bürgermeister Giorgio Gori wiederholen.

Sie sei so bewegt gewesen, dass ihre Stimme kaum zu verstehen gewesen sei, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Abend. Doch beim zweiten Mal klappte es. Die Trauung dauerte etwa 30 Minuten. Anschließend stand ein rauschendes Fest mit rund 250 Gästen in der Villa der Trussardis in der norditalienischen Stadt auf dem Programm.

Doch nicht nur die Braut, in einem klassisch weißen und schulterfreien Kleid erschienen, war aufgeregt. Gleiches galt für den Rathauschef: "Eure Hochzeit ist die erste, seitdem ich Bürgermeister bin. Ich bin sehr aufgeregt", gestand er. Die Zeremonie fand im Palazzo della Ragione statt. Anschließend zeigte sich das Paar vor dem geschichtsträchtigen Bau, winkte und fuhr in einem Porsche zu der Feier.

Zu dem Fest in der Geburtsstadt des Bräutigams war Medienberichten zufolge auch Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi mit seiner Verlobten eingeladen. Moderator Thomas Gottschalk, mit dem Hunziker früher gemeinsam die ZDF-Show moderiert hatte, feierte dagegen nicht mit der gebürtigen Schweizerin.

Zuvor hatten Hunziker (37) und Trussardi (31) Ärger mit einigen Bewohnern Bergamos gehabt: Sie beschwerten sich, dass Parkplätze für die Hochzeitsgäste abgesperrt wurden. Ansa zufolge hatten die beiden für rund 6000 Euro Parkplätze für die Gäste reservieren lassen - was nicht allen Anwohnern gefiel. Die Stadt Bergamo erklärte, sie gewährleiste wie immer bei solchen Veranstaltungen die Sicherheit und Befahrbarkeit der Straßen.

Die Villa wurde für die Feier aufwendig vorbereitet: Spezielle Hecken im Garten sollten ein Herz formen, wie das Magazin "Vanity Fair" berichtete. Insgesamt vier Sterneköche sollten für das Essen verantwortlich sein. "Es wird keine klassische Hochzeit, sondern eine wirkliche Party. Unser Ziel ist es, dass die Leute zufrieden wieder nach Hause fahren", hatte Hunziker zuvor dem Magazin "Oggi" gesagt.

Für Hunziker, die ihr zweites gemeinsames Kind mit Trussardi erwartet, ist es die zweite Hochzeit. Mit ihrem Ex-Mann, dem Sänger Eros Ramazzotti, hat Hunziker die 1996 geborene Tochter Aurora. Die erste gemeinsame Tochter von Hunziker und Trussardi, Sole, feierte am Hochzeitstag ihrer Eltern gleichzeitig ihren ersten Geburtstag.

Hunziker und ihr Verlobter sind nicht die ersten Promis, die sich in diesem Jahr in Italien das Ja-Wort gegeben haben. Erst vor kurzem hatte Hollywood-Star George Clooney in Venedig seine Verlobte Amal Alamuddin geheiratet und damit einen großen Ansturm von Fans und Fotografen in der Lagunenstadt ausgelöst.