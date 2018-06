Motegi (SID) - Motorrad-Pilot Stefan Bradl (Zahling) war am Trainingstag zum Großen Preis von Japan in Motegi schnell unterwegs. Der 24-Jährige vom Team LCR-Honda belegte in der MotoGP den dritten Platz und war in 1:45,637 Minuten knapp eine halbe Sekunde langsamer als der Italiener Andrea Dovizioso (Ducati). Platz zwei ging an Jorge Lorenzo (Spanien/Yamaha).

Weltmeister Marc Márquez (Spanien/Honda), der am Sonntag (07.00 Uhr/Sport1) seinen zweiten Titel in der Königsklasse vorzeitig perfekt machen kann, stürzte im ersten freien Training. Der 21-Jährige konnte aber weiterfahren und wurde in der Gesamtwertung beider Sessions Sechster.

Sandro Cortese (Berkheim/Kalex) präsentierte sich in der Moto2 ordentlich und beendete den ersten Tag des Rennwochenendes als Neunter. Marcel Schrötter (Mistral) kam auf den zwölften Platz, sein Mitbewohner Jonas Folger (beide Tordera-Spanien) musste sich auf seiner Kalex mit Rang 24 begnügen.

In der Moto3 enttäuschten die deutschen Fahrer auch in Fernost. Luca Grünwald (Waldkraiburg) wurde im Training der kleinsten Klasse 28., Philipp Öttl (Ainring/beide Kalex) sogar nur 31.