Jerusalem (AFP) Zwei Erwartungen haben sich klar herausgeschält im Vorfeld der internationalen Konferenz zum Wiederaufbau des Gazastreifens, die am Sonntag in Kairo stattfindet. Zum einen werden dabei viele großzügige Zusagen gemacht werden. Diese dürften rechnerisch heranreichen an die gut drei Milliardären Euro, die zur Überwindung der direkten materiellen Folgen des fünfzigtägigen Gaza-Kriegs im Sommer benötigt werden. Andererseits aber werden viele Minister aus den Geberländern - einige unverhohlen, andere verklausuliert - ihre Zahlungsbereitschaft unter Vorbehalt stellen.

