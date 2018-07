Oslo (dpa) - Das norwegische Nobelkomitee verkündet am Vormittag in Oslo den Preisträger des Friedensnobelpreises 2014. Für die prestigeträchtige Auszeichnung waren in diesem Jahr 278 Kandidaten vorgeschlagen worden - ein neuer Rekord. Unter den Nominierten sind der US-Whistleblower Edward Snowden, die Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai, Papst Franziskus und Altkanzler Helmut Kohl. Mit der Verkündung geht die Woche der Nobelpreise zuende.

