Oslo (AFP) Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai und den Kinderrechtler Kailash Satyarthi aus Indien. Das verkündete das Nobelkomitee am Freitag in Oslo.

