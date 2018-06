Moskau (AFP) Im Gasstreit zwischen der Ukraine und Russland sind in knapp zwei Wochen neue Gespräche geplant. Russland habe sich zu Verhandlungen unter Vermittlung der Europäischen Union am 21. Oktober in Berlin bereit erklärt, teilte am Freitag das Energieministerium in Moskau mit. Die Ukraine hatte bereits zugesagt.

