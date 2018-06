Genf (AFP) Wegen einer Erkrankung hat der französisch-armenische Sänger Charles Aznavour ein Konzert in der Schweiz abgesagt. Der 90-Jährige habe sich vor einigen Tagen eine Infektion eingefangen und sei "vorsorglich" in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte der Konzertveranstalter Opus One am Freitag mit. Das für den Abend geplante Konzert in Genf müsse ausfallen, solle aber so bald wie möglich nachgeholt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.