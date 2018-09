Berlin (SID) - Box-Weltmeister Marco Huck macht ernst mit seinen Plänen vom eigenen Management. Der Cruisergewichts-Champion schloss sich dem Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) an. Sein bisheriger Boxstall Sauerland in Berlin veranstaltet seine Kämpfe mit einer österreichischen Lizenz.

"Ich bin ein Weltmeister aus Deutschland. Deshalb macht es Sinn, dass ich auch Mitglied bei einem deutschen Verband bin", sagte Huck. Der 29-Jährige übergab BDB-Präsident Thomas Pütz die notwendigen Unterlagen für eine Anmeldung. "Marco kann sich komplett auf uns verlassen. Der BDB und ich werden ihm zur Seite stehen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", sagte Pütz.

Vor einer Woche hatte Huck verkündet, dass er seinen am 31. Dezember auslaufenden Vertrag bei Sauerland nicht verlängern werde. "Ich bin Wilfried Sauerland sehr dankbar. Aber ich habe mich entschieden, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen", hatte der Berliner gesagt, der sich in neuer Konstellation bessere Chancen auf einen Schwergewichtskampf gegen Mehrfach-Weltmeister Wladimir Klitschko ausrechnet.