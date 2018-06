Houston (SID) - Footballer Björn Werner hat mit den Indianapolis Colts in der US-Profiliga NFL den vierten Sieg in Folge gefeiert. Bei den Houston Texans gewannen die Gäste mit dem 24 Jahre alten Berliner zum Auftakt des sechsten Spieltags nach perfektem Start 33:28. Die Colts, Super-Bowl-Gewinner von 2007, führten nach dem ersten Viertel durch drei Touchdowns und ein Fieldgoal mit 24:0.

Linebacker Werner stand trotz Knöchelproblemen erneut in der Startformation. Die schwach in die Saison gestarteten Colts führen die AFC South mit vier Siegen uns zwei Niederlagen an.