Beirut (AFP) In ihrem Hauptquartier in der nordsyrischen Grenzstadt Kobane leisten kurdische Kämpfer laut Aktivisten erbitterten Widerstand gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Um die Kommandozentrale im Norden Kobanes gebe es heftige Kämpfe, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Die Dschihadisten versuchten, "um jeden Preis" bis zum Grenzübergang Richtung Türkei vorzudringen.

