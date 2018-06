Mürsitpinar (AFP) Die US-geführte Militärallianz hat am Freitag zwei neue Luftangriffe auf IS-Stellungen in der umkämpften nordsyrischen Grenzstadt Kobane geflogen. Über der Kurdenhochburg, die nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte inzwischen zu 40 Prozent von Kämpfern der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) kontrolliert wird, stiegen weiße Rauchwolken in den Himmel, wie eine AFP-Korrespondentin berichtete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.