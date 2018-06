Antwerpen (SID) - Die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin Kim Clijsters aus Belgien kehrt zurück in die Tennis-Szene, allerdings nicht auf den Platz. Die 31-Jährige, die im August 2012 zurückgetreten war, wird Direktorin des WTA-Turniers im belgischen Antwerpen, das im Februar 2015 wieder zum Turnierkalender gehört. Dies teilte die Spielervereinigung WTA am Freitag auf ihrer Homepage mit.

Die ehemalige Weltranglistenerste Clijsters hat in ihrer Karriere insgesamt 41 Titel gewonnen, darunter dreimal die US Open und einmal die Australian Open. In Paris stand sie zweimal im Finale, in Wimbledon zweimal im Halbfinale.

"Nach sieben Jahren kehrt das Weltklassetennis wieder nach Antwerpen zurück, aber es ist nicht nur ein tolles Turnier, es ist mehr als das", sagte die zweifache Mutter und verwies auf eine besondere Siegprämie.

Wer das Turnier in Antwerpen innerhalb von drei Jahren zweimal gewinnt, erhält als Geschenk einen besonderen Schläger. Dieser besteht aus 4,5 Kilogramm Gold und 2008 Diamanten. Der Wert des Racquets liegt bei 1,5 Millionen Dollar, umgerechnet knapp 1,2 Millionen Euro.

Als einzige erhielt bislang die Französin Amélie Mauresmo diesen exklusiven Schläger. Die heutige Trainerin von Olympiasieger Andy Murray hatte in der Diamantenstadt Antwerpen von 2005 bis 2007 dreimal nacheinander triumphiert.

Auch die Zuschauer in Antwerpen können etwas Besonderes gewinnen. Jeder 100. Besucher erhält als Geschenk einen 10-karätigen Diamanten.