New York (AFP) Von Null auf Hundert in 3,2 Sekunden: Der US-Elektroautobauer Tesla hat am Donnerstag seine neue Baureihe Model D enthüllt, einen Sportwagen mit zwei Motoren, Vierradantrieb und Anti-Kollisionssystem, der auch bei Regen und Schnee tadellos funktionieren und damit Käufer nicht nur im überwiegend sonnigen Kalifornien locken soll. Tesla-Chef Elon Musk hatte das neue Modell vor einer Woche nur sehr allgemein angekündigt und damit die Spekulationen angeheizt.

