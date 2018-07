Los Angeles (AFP) Nach 17 Jahren hinter Gittern ist eine Frau im US-Bundesstaat Kalifornien vom Mordverdacht freigesprochen worden, der sie einst ins Gefängnis gebracht hatte. Ein Gericht in Los Angeles hob am Freitag ein früheres Urteil gegen die 59-jährige Susan Marie Mellen auf und ordnete ihre schnellstmögliche Freilassung an. Richter Mark Arnold begründete dies mit offenkundig falschen Zeugenaussagen, die die Justiz zu einer Fehleinschätzung verleitet hätten.

