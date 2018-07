Genf (AFP) Der Ebola-Epidemie in Westafrika sind seit Jahresbeginn mittlerweile mehr als 4000 Menschen zum Opfer gefallen. Bis zum 8. Oktober hätten sich insgesamt 8399 Menschen in sieben Ländern mit dem Virus angesteckt, von denen 4033 gestorben seien, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag in Genf mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.