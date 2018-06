Berlin (AFP) Rund fünf Jahre nach seinem Rückzug aus der Politik übernimmt der frühere Unions-Fraktionschef im Bundestag, Friedrich Merz, offenbar wieder ein Amt in der Bundes-CDU. Merz werde der neuen Parteikommission "Zusammenhalt stärken - Zukunft der Bürgergesellschaft gestalten" angehören, berichtete die "Bild"-Zeitung am Samstag unter Berufung auf CDU-Vize Armin Laschet. "Ich schätze Friedrich Merz und seinen Rat in Wirtschaftsfragen sehr", sagte Laschet dem Blatt.

