Hamburg (AFP) Die Zahl der Ermittlungsverfahren in Deutschland gegen Kämpfer oder Unterstützer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) steigt. Es gebe in diesem Zusammenhang mittlerweile Verfahren gegen mehr als 200 Beschuldigte, sagte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) "Spiegel Online". Im September lag die Zahl der Verfahren demnach noch bei 140.

