Berlin (AFP) Der deutsche Zoll hat einem Zeitungsbericht zufolge im September eine Warnmeldung vor radioaktiv vergifteten Zigaretten an alle Zollämter herausgegeben. Anlass der Warnung waren verseuchte Schachteln, die Anfang Juni am Flughafen von Warschau beschlagnahmt worden waren, wie die Zeitung "Bild am Sonntag" berichtete. Die Zigaretten in mutmaßlich gefälschter Verpackung trugen demnach deutsche oder polnische Steuerbanderolen.

