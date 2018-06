Hamburg (AFP) Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer ist über Kritik von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) an ihren Amtsvorgängern verärgert. "So was tut man eigentlich nicht", sagte Seehofer dem "Spiegel" laut Vorabmeldung vom Samstag. Er habe selbst als Minister und Ministerpräsident "oft Dinge übernommen, die mich nicht erfreut haben". Er habe sich aber "nicht mit der Vergangenheit beschäftigt und nicht meine Vorgänger mit Vorwürfen überzogen" berichtete Seehofer. "Ein Schwarzer-Peter-Spiel bringt nichts."

