Berlin (AFP) Kurz vor dem Ende des Bundeswehr-Kampfeinsatzes in Afghanistan hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) eine ernüchternde Bilanz gezogen. "Vieles spricht dafür, dass es unser größter Fehler war, zu hohe Erwartungen zu wecken - und dafür zu geringen Aufwand zu treiben", schrieb Steinmeier in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Wir wollten nicht nur die Sicherheitsbedrohung ausschalten, die von Afghanistan ausging, sondern das Land im Eiltempo in eine Zukunft nach unseren Vorstellungen führen", resümierte der Minister.

