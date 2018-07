Berlin (AFP) Vor seiner Reise nach Saudi-Arabien hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) die zentrale Rolle des Königreichs bei der Bewältigung der Krisen in der Region betont. Gerade im Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) werde es entscheidend sein, "auch jenseits des Militärischen in der Region zu einer Verständigung auf eine gemeinsame politische Strategie zu kommen", erklärte Steinmeier am Samstag in Berlin.

