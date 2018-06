Berlin (dpa) - Die besten "Siedler von Catan"-Spieler kämpfen in Berlin um den Weltmeister-Titel. 64 Teilnehmer aus 35 Nationen treten an, um den besten Strategen in dem Spiel zu ermitteln. Es geht darum, die meisten Rohstoffe zu ergattern und damit Siedlungen, Straßen und Städte zu bauen. Die Catan-WM findet alle zwei Jahre im Wechsel in den USA und in Deutschland statt. Der amtierende Weltmeister kommt aus Österreich. Das Finale der Catan-WM ist morgen Nachmittag .

