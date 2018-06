Erfurt (SID) - Fußball-Drittligist Rot-Weiß Erfurt hat Abwehrspieler Steve Gohouri unter Vertrag genommen. Der 33-jährige Ivorer war zuletzt vereinslos und erhält bei den Thüringern einen Vertrag bis zum Jahresende mit Verlängerungsoption.

In den vergangenen Tagen nahm Gohouri, der drei Jahre für Borussia Mönchengladbach gespielt hatte, am Trainingsbetrieb der Erfurter Profimannschaft teil und kam auch im Testspiel am Mittwoch gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen zum Einsatz.

"Steve ist in der Abwehr variabel einsetzbar. Mit dieser Verpflichtung sind wir in diesem Bereich breiter aufgestellt", sagte Sportvorstand Alfred Hörtnagl.