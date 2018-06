Warschau (SID) - Mit Neuling Karim Bellarabi und dem zuletzt angeschlagenen André Schürrle auf den Flügeln sowie Antonio Rüdiger als Rechtsverteidiger geht Weltmeister Deutschland in das EM-Qualifikationsspiel in Warschau gegen Polen. Lukas Podolski, der erfahrenste Akteur im 19-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw, sitzt dagegen in seinem Geburtsland zunächst auf der Bank.

Im Vergleich zum 2:1 zum Auftakt gegen Schottland gibt es drei Änderungen: Der Leverkusener Bellarabi spielt anstelle von Rekonvaleszent Marco Reus. Der Stuttgarter Rüdiger ersetzt Hoffenheims Sebastian Rudy, Abwehrchef Mats Hummels kehrt nach überstandener Verletzung anstelle des fehlenden Benedikt Höwedes ins Zentrum zurück.

Nach dem Ausfall von Mesut Özil kommt Mario Götze, der gegen die Schotten noch als "falsche Neun" agiert hatte, die Rolle des Spielmachers zu. In die Sturmspitze rückt der Münchner Thomas Müller, der gegen Schottland beide Tore erzielt hatte.

Vor Ersatzkapitän Manuel Neuer, der Bastian Schweinsteiger vertritt, verteidigen überdies Jerome Boateng in der Mitte und Erik Durm links. Das defensive Mittelfeld-Duo bilden wie erwartet Toni Kroos und Christoph Kramer, weil neben Schweinsteiger auch Sami Khedira passen musste. Bellarabi kommt vorne über rechts, Schürrle über links.

Die deutsche Aufstellung: Neuer - Rüdiger, Hummels, Boateng, Durm - Kramer, Kroos - Bellarabi, Götze, Schürrle - Müller. - Trainer: Löw