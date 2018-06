Warschau (SID) - Manuel Neuer: Der Ersatzkapitän leistete sich vor dem 0:1 ein folgenschweres Missverständnis mit Boateng. Ansonsten fast nur als Dirigent seiner Vorderleute gefordert, einmal sogar in der polnischen Hälfte. Beuim 0:2 machtlos. - Note: 4

Antonio Rüdiger: Durfte in seinem dritten Länderspiel rechts für Sebastian Rudy ran. Anfangs leichtsinnig, verursachte mit schludrigem Pass Boatengs Gelbe Karte. Half dann allerdings mit, Robert Lewandowski einzubremsen. Offensiv mit viel Luft nach oben. Noch keine Dauerlösung. - Note: 4,5

Mats Hummels: Erstmals seit der WM im DFB-Dress und etwas wacklig. Löschte viele Brände mit seinem Stellungsspiel. Echter Abwehrchef. Bei seinen seit der WM gefürchteten Kopfbällen nach Ecken unpräzise. - Note: 3,5

Jerome Boateng: Mit 26 ältester Feldspieler in Löws junger Startelf (24,12/Schnitt) - sah beim 0:1 noch wesentlich älter aus. Der Patzer machte eine sonst gute Leistung kaputt. - Note: 4

Erik Durm: Fahrige Anfangsphase, wurde mehrmals überlaufen. Fing sich einigermaßen, hatte dann auch Aktionen nach vorne. Ließ sich vor dem 0:2 von Lewandowski abkochen. Die linke Seite bleibt eine Baustelle. - Note: 4,5

Christoph Kramer: Traut sich die Leader-Rolle noch nicht zu, wie er vor dem Spiel sagte. Und unterstrich das leider auf dem Platz. Aber immerhin ein Vorbild an Einsatz, musste erschöpft und angeknockt für Draxler raus. - Note: 4

Toni Kroos: Musste in Abwesenheit von Schweinsteiger und Khedira Chef spielen - klappte nicht. Ob ihn die Erinnerung an sein schwächstes Länderspiel an gleicher Stelle plagte? Mitunter behäbig, zu wenige Abschlüsse. - Note: 4,5

Karim Bellarabi: Der einzige Neuling im Kader durfte sofort ran, ist jetzt beim DFB "festgespielt". Und das ist gut so. Vor allem über links, wohin er nach einer guten halben Stunde wechselte, gefährlich. Nur ein Tor fehlte. - Note: 2,5

Mario Götze: Nach dem schwachen Auftritt als "falsche Neun" gegen Schottland diesmal als Zehner und Vertreter von Mesut Özil gefordert. Konnte aber auch dort seine starke Münchner Form nicht zeigen. Das war zu wenig. - Note: 4,5

André Schürrle: Ob es die eigentlich abgeklungenen muskulären Probleme waren? Lange viel zu anonym. Als er mit Bellarabi die Seiten tauschte etwas verbessert, aber längst nicht gut. - Note: 5

Thomas Müller: Doppel-Torschütze gegen Schottland (2:1), als er von rechts kam. Stürmte diesmal ganz vorne, ackerte wie ein bayerischer Stier, wurde geschlagen und getreten. Viele Abschlüsse, kein Glück. - Note: 3,5

Julian Draxler: Kam nach überstandener Grippe in der 71. Minute für Kramer. Keine größeren Akzente. - ohne Note.

Lukas Podolski: Löste in der 77. Schürrle ab. Nagelte den Ball an die Latte (81.). - ohne Note